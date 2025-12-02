Компенсацию пострадавшим от БПЛА увеличили до 30 тысяч рублей в Новороссийске

Единовременную компенсацию в связи с утратой имущества в случае ЧС в Новороссийске увеличат вдвое. Об этом на аппаратном совещании 2 декабря заявил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

В ходе аппаратного совещания мэр Новороссийска отметил, что от жителей, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА, в адрес администрации продолжают поступать вопросы о размере компенсационных выплат. Андрей Кравченко подчеркнул, что у муниципалитета есть возможность увеличить сумму выплат с 15,6 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

«Это будет небольшая, несильная нагрузка на городской бюджет — увеличить эти возмещения. Сумма увеличится в два раза и составит 30 тыс. руб. на одного проживающего»,— резюмировал глава Новороссийска.

Андрей Кравченко сообщил, что в мэрии посчитали рыночную стоимость оконных блоков и пришли к выводу, что установка качественного окна обойдется максимум в 30 тыс. руб. Единовременная компенсация же выплачивается для каждого проживающего собственника, чье имущество частично пострадало при ЧС.

Замглавы Эльвира Кальченко пояснила, что компенсационные выплаты после формирования пакета документов предоставляются пострадавшим в течение недели. Мэр Новороссийска поручил ускорить данный процесс.

Согласно постановлению администрации №5660 от 25 ноября, единовременная материальная помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации была утверждена в размере 15,6 тыс. руб. на человека, выплата в связи с частичной утратой имущества первой необходимости составила 78,3 тыс. руб., а компенсация за полностью утраченное имущество была установлена в размере 156,7 тыс. руб. В настоящее время принято решение об увеличении первого вида возмещения ущерба — единовременной материальной помощи в расчете на человека.

София Моисеенко