В Новороссийске запустили офлайн-приложение со списком укрытий на случай ЧС

Специалисты администрации Новороссийска разработали приложение «Безопасный Новороссийск» со списком укрытий и заглубленных помещений на случай чрезвычайной ситуации, соответствующее поручение ранее дал подчиненным глава города Андрей Кравченко. Мэр Новороссийска на аппаратном совещании 2 декабря озвучил, что не смог войти в приложение в режиме реального времени.

Замглавы города Александр Гавриков заявил о запуске приложения «Безопасный Новороссийск». В ходе аппаратного совещания в администрации чиновник сообщил, что приложение представляет собой интерактивную карту Новороссийска с отмеченными доступными укрытиями и точками бесплатного доступа Wi-Fi, оно должно работать без мобильного интернета, сотовой связи и gps-соединения. Подразумевается, что через приложение жители будут иметь возможность отмечать свое местоположение и в офлайн-режиме прокладывать маршрут до ближайшего укрытия или открытой сети интернета в случае ЧС.

Приложение интегрировали с муниципальной системой оповещения. Пользователи будут получать уведомления о поступающих угрозах и их отмене, а также о плановых учениях со стрельбами НВМБ. В «Безопасный Новороссийск» добавили функцию оперативной отправки сообщений в «Безопасный город» об обнаружении БПЛА и их обломков, а также внедрили раздел с памятками о действиях в экстренных ситуациях.

Андрей Кравченко, комментируя доклад Александра Гаврикова, сообщил, что зайти в приложение не удалось. Мэр Новороссийска дал поручение стабилизировать работу платформы.

«Мы с Андреем Павловичем (председатель городской думы Новороссийска — прим.ред.) в режиме реального времени переходим, и не получается. Кто ответственный за это приложение? У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Мир меняется, мы должны встраиваться в эту систему»,— резюмировал глава города.

В администрации Новороссийска пояснили, что приложение будет модернизироваться и обновляться. Параллельно с этим, Александр Гавриков отметил, что 2 декабря планируется провести совещание с управляющими компаниями города для решения вопроса о доступе и наведении санитарного порядка в укрытиях, расположенных при МКД.

София Моисеенко