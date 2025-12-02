Квартиры, полностью поврежденные от БПЛА в Новороссийске, отремонтируют за счет бюджета

В доме на улице Мурата Ахеджака, 5к4 в Южном районе Новороссийска отремонтируют поврежденные квартиры за счет муниципального бюджета. Об этом сообщил замглавы по ЖКХ Рафаэль Бегляров после встречи с собственниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Многоквартирный дом, расположенный на улице Мурата Ахеджака, оказался одним из наиболее пострадавших в результате атаки БПЛА. В ряде квартир в ходе прилета выбило окна, остекление на данный момент не восстановлено. 1 декабря Рафаэль Бегляров провел встречу с собственниками и заявил, что восстановление фасада и подъездных окон будет осуществлять застройщик и управляющая компания.

Для восстановления оконных блоков в квартирах жителям дома направят компенсационные выплаты. В тех квартирах, которые оказались полностью повреждены при атаке беспилотников, ремонт будет произведен за счет городского бюджета.

2 декабря на аппаратном совещании в администрации Новороссийска мэр города Андрей Кравченко поручил увеличить размер единовременной материальной помощи пострадавшим от БПЛА до 30 тыс. руб. По подсчетам сотрудников мэрии, в результате атаки беспилотников ущерб получила 101 квартира на улице Мурата Ахеджака.

София Моисеенко