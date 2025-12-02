Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура начала проверку по факту пожара на мусорном полигоне Новороссийска

На мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске произошел пожар 1 декабря. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили об организации проверки по факту возгорания.

Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887

По данным прокуратуры, площадь пожара на полигоне ТКО в Новороссийске составила порядка 350 кв. м. В ликвидации возгорания было задействовано более 10 человек и 6 единиц техники.

По итогам проверки правоохранительные органы дадут оценку действиям ответственных лиц.

София Моисеенко

