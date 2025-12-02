Торги по продаже пассажирского лайнера «Князь Владимир» продлены до 25 декабря

Как стало известно «Ъ-Новороссийск», торги по продаже теплохода «Князь Владимир», принадлежащего компании «Черноморские круизы» (входит в Росморпорт), продлены до 25 декабря. Аукцион запланирован на 29 декабря 2025 года. Стартовая цена лота составляет 873,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

Согласно извещению, судно «Князь Владимир» обременено ипотекой по договору с ФГУП «Росморпорт» в обеспечение займа от 3 марта 2017 года на сумму 1 млрд руб. Залогодержатель дал согласие на продажу. Ипотека будет погашена после оплаты судна покупателем.

ООО «Черноморские круизы» является убыточным на протяжении последних пяти лет, в 2024 году чистый убыток компании, по данным из системы «СПАРК-Интерфакс», составил 224 млн руб.

«Князь Владимир» представляет собой девятипалубное судно длиной 142 м и шириной 21,9 м вместимостью около 800 пассажиров. Лайнер построили в 1970-х годах под названием Roy Star. После приобретения структурой Росморпорта судно отремонтировали. С 2017 года теплоход выполнял круизные рейсы между Сочи и Крымом. В 2019-м маршрут расширили до Абхазии. В период пандемии коронавируса деятельность «Князя Владимира» приостановил Роспотребнадзор, по данным ведомства, у лайнера истекло санитарное свидетельство. Круизы так и не возобновились.

В Росморпорте «Ъ-Кубань» объяснили прекращение регулярного сообщения военной угрозой для гражданского судоходства в Черном море. Согласно приказу генерального директора оператора судна ООО «Черноморские круизы» от 25 сентября 2023 года, лайнер перевели в эксплуатационный резерв. Сейчас приписанное к Сочи судно находится в морском порту Новороссийска.

Наталья Решетняк