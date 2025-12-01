Главные новости за 1 декабря: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
Кандидатуру воронежского губернатора Александра Гусева на должность председателя регионального отделения «Единой России» согласовал Дмитрий Медведев. Напутствуя кандидатов в секретари, экс-президент и действующий партийный лидер призвал их к «реальным делам».
Воронеж, кинотеатр "Пролетарий"
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Закрывшийся еще 13 лет назад ликеро-водочный завод «Висант» в селе Новогремяченском продается с «Авито»: от «Рябины на коньяке» и «Терновой водки» остались только воспоминания.
Бывший замначальника областного управления службы исполнения наказаний Аркадий Молоканов, попавший под суд за то, что привлекал сотрудников к ремонту и строительству собственной недвижимости, выслушал приговор: два года в колонии общего режима.
Сэкономить на чиновниках областного правительства решили в Белгородской области: к 1 апреля штаты министерств и ведомств планируется сократить на 20%.
В Курской области завершили строительство третьей очереди маслозавода группы компаний «Содружество». Как утверждают в облправительстве, теперь это самое большое в мире предприятие по переработке масличных.
С начала 2025 года липецкий завод «Моторинвест» произвел около 8 тыс. электромобилей и гибридов Evolute.
Участвующие в СВО войска пополнились еще одним чиновником — Игорем Тарасовым, занимавшим пост начальника управления по безопасности Орла.
Мэрия Тамбова вернет в муниципальную собственность два дома-памятника — принято решение расторгнуть договоры с покупателями, которые, по мнению властей, не выполнили условия торгов.