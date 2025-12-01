Медведев согласовал кандидатуру воронежского губернатора на пост главы местной ЕР

Председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев встретился с кандидатами на должность секретарей региональных отделений, среди которых был губернатор Воронежской области Александр Гусев. Господин Медведев поддержал всех кандидатов и пожелал успехов в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе встречи, видеозапись которой размещена на странице председателя партии «ВКонтакте», Дмитрий Медведев напомнил кандидатам на посты секретарей, что результаты партии судят не по тому, с чем она идет на выборы, а по реальным делам. «Если ничего не сделали, то как люди будут относиться? Будут относиться соответствующим образом. Мы недаром говорим, что "Единая Россия" — это партия реальных дел. И я надеюсь, что и под вашим руководством будут доказывать это всей своей работой», — сказал господин Медведев.

В начале ноября в воронежском реготделении ЕР прошло заседание президиума политсовета, на котором полномочия секретаря сложил бывший спикер облдумы, а ныне сенатор Владимир Нетесов. Тогда же стало известно, что партийную ячейку возглавит Александр Гусев. После встречи с Дмитрием Медведевым губернатор заявил, что работа воронежского отделения партии должна получить новый импульс.

Подробнее о смене руководства регионального отделения ЕР — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев