Штат правительства Белгородской области могут сократить на 20%

С 1 апреля 2026 года численность сотрудников министерств, ведомств и подведомственных организаций, входящих в структуру правительства Белгородской области, должна быть сокращена на 20%. Служащим предложат новые рабочие места. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания в понедельник, 1 декабря.

Вячеслав Гладков уточнил, что сокращения коснутся только системы управления регионом

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Цифра достаточно большая, то есть это касается всех подразделений, абсолютно всех. И мы понимаем, что с учетом строжайшего дефицита средств у нас другого выхода нет. По тем, кто будет сокращен, по каждому человеку мы будем выстраивать отдельную траекторию, работы хватает в области. Ни один человек не должен остаться без работы»,— заявил Вячеслав Гладков.

Заместителю губернатора — руководителю администрации губернатора Александру Лоренцу поручено сформировать межведомственную квалификационную комиссию и в течение месяца провести заседание, ознакомившись со всеми личными делами сотрудников правительства и всех подведомственных учреждений, которые входят в структуру министерств.

Вячеслав Гладков также попросил председателя облдумы Юрия Клепикова рассмотреть вопрос сокращений в региональном парламенте. Аналогичная рекомендация дана главам муниципальных образований.

Сокращения не коснутся школ, учреждений культуры, спорта, соцзащиты, системы здравоохранения. Губернатор подчеркнул, что речь идет только о системе управления.

Денис Данилов