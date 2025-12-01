Игорь Тарасов покинул пост главы управления по безопасности Орла и ушел на СВО

Мэрия Орла приостановила трудовой договор с Игорем Тарасовым, занимавшим пост начальника управления по безопасности. Такое решение принято в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Тарасов

Фото: администрация Орла Игорь Тарасов

«На данный момент сотрудник проходит службу в зоне СВО. Приостановление трудового договора означает сохранение за ним рабочего места на период исполнения воинских обязанностей в установленном законом порядке»,— пояснили в мэрии.

Начальником управления по безопасности 27 ноября была назначена Елена Геращенко. Об этом в горадминистрации сообщили сегодня, 1 декабря.

Елене Геращенко 52 года. Она родилась в Орле. В 1992 году окончила Орловский машиностроительный техникум по специальности «Эксплуатация и наладка станков с программным управлением» (ныне входит в Орловский госуниверситет имени Тургенева), в 2008-м — Орловскую региональную академию госслужбы (ныне — Среднерусский институт управления, орловский филиал РАНХиГС) по специальности «Менеджмент организации». Одним из первых мест работы госпожи Геращенко стала избирательная комиссия Орловской области. В 2021 году она заняла должность замначальника территориального управления по Железнодорожному району облцентра.

Алина Морозова