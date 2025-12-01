Бывший ЛВЗ «Висант» продают под Воронежем за 250 млн рублей

Ликеро-водочный завод в Воронежской области выставили на продажу за 250 млн руб. на сайте бесплатных объявлений «Авито». В сообщении не указано точное местоположение объекта, но в разговоре с корреспондентом «Ъ-Черноземье» менеджер воронежского агентства сети «Регион Бизнес Недвижимость» уточнила, что предприятие находится в Хохольском районе. В селе Новогремяченское располагается имущественный комплекс обанкротившегося и ликвидированного ОАО «ЛВЗ “Висант”». Других крупных ликеро-водочных заводов в районе нет, подтвердил «Ъ-Черноземье» глава муниципалитета Михаил Ельчанинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подконтрольный бизнесмену Алихану Сагову ЛВЗ «Висант» практически прекратил работу с сентября 2012-го. В ноябре того же года закончился срок действия его лицензии. В декабре 2012 года предприятие обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском о собственной несостоятельности, а в январе 2013-го были сокращены все сотрудники. В марте 2018 года арбитраж завершил конкурсное производство в отношении обанкротившегося завода.

В агентстве заявили «Ъ-Черноземье», что сейчас объект находится в хорошем состоянии. В настоящее время он законсервирован. Более подробную информацию об имуществе и собственнике менеджер по телефону раскрывать отказалась, опасаясь возможного «перехвата» клиента.

Потенциальному покупателю за 250 млн предлагают имущественный комплекс на земельном участке площадью 3 га. В объявлении говорится, что объект находится «в закрытом доступе», общая площадь построек составляет 0,7 га. По информации владельца, все инжeнеpные коммуникaции в pабочeм cоcтoянии. Водой объект снабжает aртезиaнcкая cквaжина глубинoй 101 м, а теплом — собственная газовая котельная.

Корреспонденту «Ъ-Черноземье» в администрации Хохольского района рассказали, что в декабре 2022 года собственником земельного участка и объектов недвижимости стало ООО «Вариант». По информации Rusprofile, это микропредприятие было зарегистрировано в Воронеже в июле 2005 года. С 29 октября 2024-го директором организации стал Орион Филиппов, с декабря он также является единственным учредителем. Среднесписочная численность сотрудников компании в прошлом году была на нуле. Выручка снизилась на 79% и составила 20 млн руб., чистая прибыль организации оценивается в 774 тыс. руб.

Производственной деятельности на указанном участке земли ООО «Вариант» не вело, уточнили в администрации района.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежский тепличный комбинат вновь выставил на аукцион земельный участок площадью 73,2 га и имущество на нем. Предыдущий аукцион, прошедший в мае, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В этот раз собственник повысил начальную стоимость лота с 2 до 2,5 млрд руб.

Денис Данилов