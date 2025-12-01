Липецкий «Моторинвест» выпустил 8 тысяч электрокаров и гибридов Evolute в 2025-м

С начала 2025 года липецкий завод «Моторинвест» произвел около 8 тыс. электромобилей и гибридов Evolute. Об этом рассказал руководитель отдела спецпроектов компании Василий Чеботарев в ходе пресс-тура на предприятии. При этом мощности завода позволяют выпускать до 100 тыс. машин в год.

Господин Чеботарев пояснил «Ъ-Черноземье», что большая часть произведенных авто пришлась на гибридную модель Evolute I-Space. Он добавил, что продажи компании «примерно сопоставимы» с объемами производства, однако не раскрыл точных цифр.

«У нас есть еще большой запас, к которому мы стремимся и который будет достигаться за счет строительства новых корпусов, а также за счет оптимизации производства и внедрения более технологичных элементов»,— сказал представитель «Моторинвеста».

Также в «Моторинвесте» отметили, что до конца 2026 года планируют запустить корпус доводки и комплектации для новых моделей. Инвестиции в проект не раскрываются. Кроме того, в следующем году компания намерена роботизировать сварочные линии и запустить серийную сварку кузовов электрокаров Evolute I-Joy и I-Sky.

В ноябре 2025 года «Моторинвест» запустил серийное производство Evolute I-Space по окрасочной и сварочной линиям. Сборка модели стартовала в июле 2024 года. Месяцем ранее автопроизводитель прекратил выпуск электромобиля Evolute I-Pro. Решение в компании связывали с исчерпанием жизненного цикла данной модели.

«Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электромобилей и гибридов. Завод официально запустили в Краснинском районе Липецкой области в сентябре 2022 года. Объем вложений составил 13 млрд руб. Сейчас на предприятии собирают гибриды Voyah Dream и Free Voyah, а также электрокары Evolute I-Joy, I-Sky и гибридный кроссовер I-Space. На производстве работает 794 человека.

В июле «Ъ» сообщал, что липецкий «Моторинвест» вложил около 1 млрд руб. в модернизацию производства электромобилей и гибридов Evolute и Voyah.

Егор Якимов