Бывшего замглавы воронежского УФСИН отправили в колонию за превышение полномочий

Железнодорожный райсуд Воронежа признал бывшего замначальника управления ФСИН по Воронежской области Аркадия Молоканова виновным в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как рассказали в областной прокуратуре, ему назначено два года колонии общего режима. 53-летний осужденный взят под стражу.

Аркадий Молоканов

Фото: УФСИН по Воронежской области

В суде установлено, что с декабря 2019 года по ноябрь 2024-го Молоканов, превышая свои служебные полномочия, привлекал сотрудников курируемых им учреждений системы ФСИН к выполнению в служебное время строительно-монтажных, ремонтно-отделочных и иных хозяйственных работ на используемых им объектах недвижимости. Принуждение сотрудников ведомства повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов, а также причинили имущественный вред в виде необоснованных выплат денежного довольствия за период их отсутствия по месту службы.

Уголовное дело в отношении Молоканова региональный Следственный комитет возбудил в конце прошлого года на основании материалов воронежского управления ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН России. После этого он покинул пост замначальника управления по вопросам охраны и цифровой трансформации. По приговору суда он лишен звания полковника внутренней службы.

Сергей Толмачев