Досрочное открытие СИЗО в Казани и восемь лет колонии для экс-сотрудника прокуратуры

Новый следственный изолятор на тысячу мест в Казани откроют досрочно. Об этом директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Площадь СИЗО в Авиастроительном районе превышает 21 тыс. кв. м, стоимость строительства составила 5,8 млрд руб. Ранее ввод объекта планировался на 2026 год.

В Татарстане бывшего сотрудника прокуратуры Алия Купова приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом 3,2 млн руб. По версии следствия, в 2023 году он за вознаграждение помог вернуть изъятые телефоны без проведения экспертиз. Двое его сообщников, занимавшихся организацией проституции в Казани, получили пять лет колонии и три года условно.

Комитет Госдумы по просвещению поддержал распространение эксперимента по упрощенному поступлению в колледжи на Татарстан. Эксперимент позволяет девятиклассникам сдавать только два обязательных экзамена вместо четырех. Сейчас в нем участвуют Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область, программу планируют продлить до 2029 года.

На строительство предприятия по сборке летательных аппаратов для КНИТУ-КАИ выделят 77,9 млн руб. Проект реализуется в рамках сотрудничества с Уральским заводом гражданской авиации. Работы должны завершиться к 31 августа 2026 года.

В Казани в 2025 году построили шесть социальных объектов на сумму около 6 млрд руб., еще три находятся в стадии строительства. Отремонтированы 44 учреждения общей стоимостью 4,5 млрд руб. Ожидают ремонта 186 детских садов, 138 школ и 36 объектов дополнительного образования.

Средняя номинальная зарплата на крупных и средних предприятиях Казани за девять месяцев 2025 года составила 105,3 тыс. руб. — на 18,2% выше уровня прошлого года. Наиболее высокие доходы зафиксированы в науке — 145,2 тыс. руб., IT — 141,8 тыс. руб. и финансах — 138,9 тыс. руб.

Жителям Татарстана требуется 3,32 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Средняя сумма взноса в республике составляет 2,19 млн руб. В Чувашии срок накопления — 4,16 года, в Марий Эл — 4,3 года.

За 25 лет население Татарстана увеличилось на 230 тыс. человек — с 3,7 млн до 4 млн. Доля горожан выросла с 73,6% до 76,6%, средний возраст жителей — с 36,5 до 40,5 года.

