На постройку предприятия по сборке летательных аппаратов для КАИ выделят 77,9 млн

В Казани на строительство предприятия по металлообработке и стапельной сборке летательных аппаратов на месте расположения научно-метрологического центра КАИ имени А. Н. Туполева выделят 77,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Реализация проекта проводится в рамках программы развития ПИШ КАИ и финансируется из внебюджетных средств университета (грант).

Подрядчику необходимо провести монтаж перекрытий второго этажа, обустроить кровлю, установить окна, двери и ворота. Кроме того, нужно провести монтаж внутренних инженерных систем, включая вентиляцию, электрокабели и светильники, а также заняться обустройством полов и прокладкой трубопроводов. Подрядчику необходимо построить наружные инженерные сети — водостоки, канализации и колодцы. Проект предполагает обустройство территории. Работы должны завершить к 31 августа 2026 года.

Заказчиком выступает Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ — один из ведущих российских инженерных вузов, основанный в 1932 году и специализирующийся на подготовке кадров для авиационной и ракетно-космической отраслей.

Анна Кайдалова