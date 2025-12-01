В Татарстане в 2025 году на строительство 6 социальных объектов выделили 6 млрд

В 2025 году в Казани построено шесть новых социальных объектов на сумму около 6 млрд руб., еще три объекта находятся в стадии строительства и будут завершены позднее. Об этом на аппаратном совещании органов исполкома города сообщил Илья Коротихин, директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города.

Кроме того, отремонтированы и модернизированы 44 учреждения общей стоимостью 4,5 млрд руб. — 29 муниципальных и 15 государственных республиканских.

Ожидают ремонта 186 детских садов, 138 школ и 36 объектов дополнительного образования. Финансирование выделяется поэтапно, поэтому многие объекты остаются переходящими.

Капитальный ремонт шести государственных учреждений, подведомственных Минобру Татарстана, обошелся в 1,83 млн руб., а семи объектов здравоохранения — в 1,05 млн руб.

Анна Кайдалова