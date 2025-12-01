В Татарстане экс-сотрудника прокуратуры приговорили к 8 годам за взятку

В Татарстане трое местных жителей, включая бывшего работника прокуратуры Алия Купова, признаны виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Экс-сотрудника прокуратуры приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом 3,2 млн руб.

По версии следствия, в 2023 году одна из подсудимых, Евгения Покровская, обратилась к сотруднику прокуратуры с просьбой вернуть изъятые телефоны и смягчить квалификацию действий подруги. Прокурор помог вернуть их без необходимых экспертиз. В качестве вознаграждения ему передали дорогой телефон. Кроме того, фигурантка дела пыталась получить от подруги через подсудимого 1,5 млн руб. за переквалификацию деяний.

По данным прокуратуры Татарстана, в 2022–2023 годах Евгения Покровская совместно с еще одним участником дела Артемом Мясниковым занималась организацией проституции в Казани.

Они признаны виновными по разным статьям УК РФ, включая организацию занятия проституцией, посредничество во взяточничестве, воспрепятствование осуществлению правосудия, покушение на мошенничество, получение взятки и превышение должностных полномочий.

Суд приговорил знакомую сотрудника прокуратуры к пяти годам лишения свободы со штрафом 2 млн руб., а другому подсудимому назначили три года лишения свободы условно.

Анна Кайдалова