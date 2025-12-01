Средняя зарплата на предприятиях в Казани составляет 105,3 тысяч рублей
Средняя номинальная зарплата на крупных и средних предприятиях Казани за девять месяцев 2025 года составила 105,3 тыс. руб., что на 18,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом на аппаратном совещании органов исполкома Казани сообщил замруководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.
Средняя зарплата на предприятиях в Казани составляет 105,3 тысяч рублей
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Реальная зарплата выросла на 7,3%. Наиболее высокие доходы в городе традиционно зафиксированы в науке — 145,2 тыс. руб., информационных технологиях — 141,8 тыс. руб., финансах — 138,9 тыс. руб., энергетике — 119,5 тыс. руб., здравоохранении — 92,2 тыс. руб. и образовании — 73,9 тыс. руб.
При этом уровень зарегистрированной безработицы в городе сократился на 0,1%.