В Казани досрочно откроют новый следственный изолятор на тысячу мест

Новый следственный изолятор на тысячу мест в Казани, ранее запланированный к вводу в эксплуатацию в 2026 году, откроют досрочно. Об этом директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что площадь нового СИЗО в Авиастроительном районе Казани превышает 21 тыс. кв. м, его стоимость составила 5,8 млрд руб. Объект будет состоять из трех зон: локальной, режимной и хозяйственной. Инфраструктура учреждения включает переходные галереи, сборно-следственное и карантинное отделения, прогулочные дворы, корпуса длительных и кратких свиданий, общежитие для персонала на 70 человек, кухню, магазин, спортивную площадку и прачечную.

Господин Гостев отметил, что за три года ввели в строй 16 объектов уголовно-исполнительной системы (УИС).

Анна Кайдалова