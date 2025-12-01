За четверть века население Татарстана увеличилось на 230 тыс. человек или на 6%. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Татарстанстата.

Население Татарстана за 25 лет выросло на 230 тысяч человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Если в 2000 году в республике проживало 3,7 млн человек, то к началу 2025 года — уже около 4 млн.

Среднестатистический житель Татарстана продолжает жить в городе. Доля горожан за 25 лет выросла с 73,6% до 76,6%, превысив три четверти населения. Доля сельских жителей снизилась с 26,4% до 23,3%.

Средний возраст жителей республики увеличился с 36,5 до 40,5 года. Средний возраст мужчин вырос с 33,9 до 38,1 года, женщин — с 38,7 до 42,7 года.

