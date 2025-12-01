В среднем жителям Татарстана требуется работать 3,32 года, чтобы накопить на первоначальный взнос (30% стоимости) на 60-метровую квартиру, следует из данных РИА Новости.

Жителям Татарстана нужно 3,32 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Жителям Татарстана нужно 3,32 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке Татарстан занял 32-е место. Средняя сумма взноса в республике составляет 2,19 млн руб.

Чувашия заняла 64-е место: здесь сумма первоначального взноса составляет 1,74 млн руб. и на ее накопление уходит 4,16 года. Марий Эл расположилась на 67-й строчке — жителям требуется 4,3 года, чтобы накопить 1,58 млн руб.

Лидерами рейтинга стали северные регионы: в ХМАО средний срок накопления — 1 год и 8 месяцев; в ЯНАО — 1 год и 10 месяцев; в Чукотском автономном округе — 2 года и 1 месяц. В нижней части списка, как и в прошлом году, преимущественно находятся регионы Северного Кавказа.

В среднем по стране россиянам нужно почти три с половиной года, чтобы накопить требуемую сумму, при этом средний ежемесячный ипотечный платеж за 60-метровую квартиру по России составляет около 90 тыс. руб. Позволить себе такую ипотеку могут лишь 16% семей.

Ранее сообщалось, что накопить на первый ипотечный взнос за два года могут 5,2% жителей Татарстана.

