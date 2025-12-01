В Госдуме поддержали эксперимент по упрощенному поступлению на СПО в Татарстане

Законопроект об упрощенной процедуре поступления в колледжи и техникумы в Татарстане поддержал комитет Госдумы по просвещению. Федеральный эксперимент планируется продлить до 2029 года, сообщает ТАСС.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эксперимент предусматривает сдачу девятиклассниками только двух обязательных экзаменов — русского языка и математики — вместо четырех. Сейчас в нем участвуют Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. В расширенный перечень регионов для участия предложено включить и Татарстан, а также Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

О том, что Госдума рассмотрит расширение эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ на Татарстан, сообщалось в начале ноября.

Анна Кайдалова