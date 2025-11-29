Главные новости за 29 ноября. Ростов-на-Дону и область

За ночь 20 дронов сбили над территорией Ростовской области, сообщили в Министерстве обороны. Всего российские системы ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата. В Таганроге изменили схему движения автобусов в направлении порта из-за работы саперов на улице Петровской.

Региональная служба по тарифам Ростовской области утвердила повышение стоимости проезда в пригородных электропоездах с 1 января 2026 года.

Гидрометцентр прогнозирует заморозки до -4 градусов в Ростовской области в ближайшие сутки. Дневная температура не превысит 10 градусов тепла.

Скончалась 76-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время атаки на Таганрог 25 ноября. Пострадавшую доставили в Ростов утром 25 ноября. Медики пытались стабилизировать ее состояние, но организм не выдержал — женщина умерла рано утром.

Власти Ростовской области расширили границы чрезвычайной ситуации в Таганроге, введенной после воздушной атаки 25 ноября. К первоначальным 25 адресным ориентирам, по которым был введен режим ЧС после воздушного удара, добавили еще несколько объектов. Список может быть скорректирован.