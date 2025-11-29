В Таганроге изменили маршруты автобусов из-за работы саперов

В Таганроге изменили схему движения автобусов в направлении порта из-за работы саперов на улице Петровской. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Автобусы в сторону порта теперь следуют по улице Петровской до Мечниковского переулка. Затем транспорт поворачивает на улицу Фрунзе до Лермонтовского переулка и снова спускается на улицу Петровскую.

В обратном направлении из порта автобусы курсируют по прежним маршрутам без изменений.

Силы противоввоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Дроны уничтожили и подавили в Таганроге, а также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

В Таганроге атака повредила здание многоквартирного дома и разрушила кровлю общежития техникума стройиндустрии и технологий. Жильцов общежития эвакуируют в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Сгорел частный дом.

Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник упал на улицу Петровскую в центре города. Для обезвреживания взрывного устройства вызвали саперов. Жителей соседних домов эвакуируют.

Тат Гаспарян