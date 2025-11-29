Заморозки до -4 градусов придут в Ростовскую область

Гидрометцентр прогнозирует заморозки до -4 градусов в Ростовской области в ближайшие сутки. Дневная температура не превысит 10 градусов тепла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

До вечера 29 ноября в Ростове-на-Дону небо будет облачным с редкими прояснениями. Осадки маловероятны. Максимальная температура в донской столице составит 8 градусов.

В области основной проблемой станет туман, который охватит часть районов и городов. Скорость ветра достигнет десяти метров в секунду, температура поднимется до 10 градусов.

30 ноября и 1 декабря в Ростове-на-Дону сохранится пасмурная погода. Ветер усилится до 12 метров в секунду. Температурные показатели останутся на прежнем уровне.

Жителям области следует проявить осторожность из-за неблагоприятных погодных явлений. Главной опасностью станут туманы, которые сформируются ночью и продержатся до утра. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах.

В северных и восточных районах области к туману добавятся гололед и изморозь. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

Ночная температура опустится до нуля, а при прояснениях — до -4 градусов. Днем термометры покажут от двух до десяти градусов тепла.

Начало декабря в Ростовской области будет дождливым. Осадки прогнозируются днем в нескольких районах. Ветер ослабнет до 7-12 метров в секунду.

1 декабря минимальная температура по-прежнему составит -4 градуса. Дневные показатели снизятся до 9 градусов тепла.

Тат Гаспарян