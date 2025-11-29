Пострадавшая от обстрела Таганрога скончалась в больнице

Скончалась 76-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время атаки на Таганрог 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавшую доставили в Ростов утром 25 ноября. Медики пытались стабилизировать её состояние, но организм не выдержал — женщина умерла рано утром.

«Скорблю вместе с близкими погибших. Семье умершей мы обязательно поможем», — заявил губернатор. Он подчеркнул, что поддержка семей раненых и пострадавших находится под его личным контролем.

Юрий Слюсарь также сообщил о новой атаке на Таганрог. По его словам, последствия серьезные, но людей удалось избежать жертв. Оценка ущерба начнётся после завершения работы саперов и следователей.

Тат Гаспарян