С 2026 года в Ростовской области подорожают пригородные электрички

Региональная служба по тарифам Ростовской области утвердила повышение стоимости проезда в пригородных электропоездах с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на областном портале правовой информации.

Документ подписал руководитель службы А.В. Лукьянов. Основной тариф увеличится на два рубля и составит 27 руб. за одну десятикилометровую тарифную зону.

На ряде популярных направлений введена фиксированная стоимость 33,50 руб. за поездку вместо нынешних 31 руб. Новые цены распространяются на маршруты между станциями Ростов-Главный, Кизитеринка, Ростов-Западный и Первомайская.

Такая же фиксированная цена в 33,5 руб. установлена для поездок до остановочных пунктов 1330 км и Каратаево. Утвержденные тарифы не включают НДС.

Тат Гаспарян