В Ростовской области сбили 20 украинских БПЛА

За ночь 20 дронов сбили над территорией Ростовской области, сообщили в Министерстве обороны. Всего российские системы ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вражеский налет этой ночью вновь принес разрушения гражданской инфраструктуры»,— заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили и подавили в Таганроге, а также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

В Таганроге атака повредила здание многоквартирного дома и разрушила крышу общежития техникума стройиндустрии и технологий. Жителей общежития эвакуируют в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Сгорел частный дом.

Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы дрон упал на улицу Петровскую в центре города. Для обезвреживания взрывного устройства вызвали саперов. Жителей соседних домов эвакуируют.

В хуторе Журавка Миллеровского района беспилотник разрушил крышу частного дома. Там также ожидают прибытия специалистов-взрывотехников для обезвреживания взрывного устройства.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Данные уточняются.

Тат Гаспарян