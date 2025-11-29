В Ростовской области сбили 20 украинских БПЛА
За ночь 20 дронов сбили над территорией Ростовской области, сообщили в Министерстве обороны. Всего российские системы ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Вражеский налет этой ночью вновь принес разрушения гражданской инфраструктуры»,— заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники уничтожили и подавили в Таганроге, а также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.
В Таганроге атака повредила здание многоквартирного дома и разрушила крышу общежития техникума стройиндустрии и технологий. Жителей общежития эвакуируют в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Сгорел частный дом.
Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы дрон упал на улицу Петровскую в центре города. Для обезвреживания взрывного устройства вызвали саперов. Жителей соседних домов эвакуируют.
В хуторе Журавка Миллеровского района беспилотник разрушил крышу частного дома. Там также ожидают прибытия специалистов-взрывотехников для обезвреживания взрывного устройства.
По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Данные уточняются.