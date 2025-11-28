Главные новости за 28 ноября. Ростов-на-Дону и область

Прения по делу бывшего председателя Ростовского областного суда назначены на 5 декабря. Елену Золотареву, экс-председателя Ростовского облсуда, обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток. Ее заместителю Татьяне Юровой вменяют четыре эпизода получения взяток и один эпизод посредничества.

В Ростовской области налог на прибыль технологических компаний снизят с 17% до 10%.

В Московской области задержали главу фонда оказания помощи детям «Галактика» и владелицу сети рехабов для трудных подростков, уроженку Новочеркасска Анну Хоботову. Она проходит фигурантом по делу об истязании детей в реабилитационном центре в Дедовске.

Врио главы администрации Новочеркасска Николай Толмачев не будет участвовать в конкурсе на должность главы Новочеркасска. Чиновник заявил, что у него имеется другая вакансия, требующая перевода.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление об утверждении величины прожиточного минимума в регионе на 2026 год. В соответствии с постановлением, величина прожиточного минимума в регионе в 2026 году на душу населения составит 17,8 тыс. руб.

Ростовская атомная электростанция проведет в 2026 году плановые ремонты с модернизацией трех энергоблоков. Работы затронут первый, второй и четвертый блоки, которые будут временно отключены от сети. Во время ремонта также заменят ядерное топливо.