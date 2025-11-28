Ростовская АЭС отключит три энергоблока на ремонт в 2026 году

Ростовская атомная электростанция проведет в 2026 году плановые ремонты с модернизацией трех энергоблоков. Работы затронут первый, второй и четвертый блоки, которые будут временно отключены от сети. Во время ремонта также заменят ядерное топливо. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовская АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на юге России и включает четыре энергоблока. Станция производит около 70% электроэнергии в Ростовской области и 28% в Объединенной энергосистеме Юга.

По словам представителей АЭС, плановые работы не повлияют на энергоснабжение региона. «Перед нашим ремонтным персоналом мы ставим задачу сокращать сроки плановых ремонтов. Даже если мы выйдем из ремонта на одни сутки раньше, мы выработаем дополнительно одним блоком 25 млн кВт/ч», — цитирует агентство пресс-службу электростанции.

Валентина Любашенко