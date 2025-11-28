На Дону установлена величина прожиточного минимума на 2026 год

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление об утверждении величины прожиточного минимума в регионе на 2026 год. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В соответствии с постановлением, величина прожиточного минимума в регионе в 2026 году на душу населения составит 17,8 тыс. руб. Для трудоспособного населения — 19,4 тыс. руб., пенсионеров — 15,3 тыс. руб., детей — почти 17,3 тыс. руб.

В 2025 году величина прожиточного минимума на душу населения составляет 16,7 тыс. руб. Для трудоспособного населения — 18,2 тыс. руб., пенсионеров — 14,3 тыс. руб., детей — 16,2 тыс. руб.

Наталья Белоштейн