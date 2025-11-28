В Ростовской области налог на прибыль технологических компаний снизят до 10%

В Ростовской области с 2008 года впервые пересмотрят транспортный налог с учетом многократного роста расходов на дорожные работы и острого дефицита средств в муниципальных дорожных фондах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новые ставки вступят в силу с 1 декабря 2027 года и будут вводить поэтапно. Кроме того, впервые с 2015 года будет увеличена стоимость патента. По словам господина Слюсаря, при этом действующие тарифы в соседних субъектах превышают местные в 2–6 раз. Предприниматели сохранят возможность работать на патенте в сферах розничной торговли и грузовых перевозок, хотя изначально на федеральном уровне планировалось исключить эти направления.

Упрощенная система налогообложения приводится к общероссийским стандартам: региональные пониженные ставки отменяются, а список льготных видов деятельности будет определять федеральное правительство.

В то же время для малых технологических компаний снизят налог на прибыль с 17% до 10%. Льготы по налогу на имущество для крупных инвестиционных проектов сохраняются.

Константин Соловьев