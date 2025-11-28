Николай Толмачев отказался участвовать в конкурсе на пост главы Новочеркасска

Врио главы администрации Новочеркасска Николай Толмачев не будет участвовать в конкурсе на должность главы Новочеркасска. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях.

Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

Николай Толмачев заявил, что у него имеется другая вакансия, требующая перевода.

«Это решение далось мне непросто — после долгих размышлений и серьезных консультаций с семьей и близкими я был вынужден согласиться на предложение по работе, которое требует моего отъезда»,— говорится в сообщении господина Толмачева.

Конкурс на замещение должности главы Новочеркасска прошел 27 ноября, его итоги подведут 5 декабря. До этого времени врио главы муниципалитета останется Николай Толмачев.

Наталья Белоштейн