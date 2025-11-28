Главные новости к утру 28 ноября

Сбиты два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS.

Правительство РФ утвердило новые правила, согласно которым привлечение иностранных граждан и организаций к научной деятельности и экспериментальным разработкам потребует обязательного согласования с ФСБ.

Стартовая площадка на космодроме Байконур получила повреждения при запуске ракеты «Союз МС-28», сообщили в «Роскосмосе». Сотрудники корпорации заняты оценкой повреждений.

Британия вывела из-под санкций международные активы ЛУКОЙЛа до конца февраля.

В Москве электромеханика РЖД Василия Шабанова обвинили в участии в террористической организации. Суд арестовал его до середины января 2026 года.

ФСБ рассекретила документы о Тегеранской конференции.