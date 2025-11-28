Стартовая площадка на Байконуре получила повреждения при запуске «Союза МС-28»

На космодроме Байконур после запуска ракеты «Союз МС-28» оказалась повреждена платформа, откуда стартует ракета-носитель. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Сотрудники корпорации сейчас оценивают состояние стартового комплекса.

Поврежденная конструкция называется стартовым столом. Какие именно элементы конструкции могли быть повреждены, не уточняется. «N+1» сообщает, что, вероятно, произошло обрушение кабины обслуживания, которая предназначена для доступа к нижним ступеням ракет. В госкорпорации это предположение изданию не подтвердили. «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены»,— сообщили в «Роскосмосе».

Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили в организации. Корабль успешно пристыковался к Международной космической станции. На борту находились космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Они проведут на орбите 242 суток, по российской программе намечено два выхода в открытый космос.