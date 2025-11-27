Британия вывела из-под санкций международные активы ЛУКОЙЛа до конца февраля

Великобритания временно освободила из-под санкций международные активы Lukoil International GmbH. До 26 февраля она разрешила проводить с компанией операции. Это следует из опубликованной на сайте британского Минфина лицензии (.pdf).

В тексте лицензии указано, что предназначенные для Lukoil International или ее дочерних компаний средства должны поступать на замороженный счет в случае, если компания все еще контролирует ЛУКОЙЛ. Только когда российская нефтяная компания снимет свой контроль с зарубежных активов, эти средства могут быть использованы. Власти Великобритании сохраняют за собой право отозвать лицензию в любое время.

Британия ввела санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» 15 октября. В Минфине пояснили, что ограничения связаны с ведением бизнеса в интересах правительства России. Посольство РФ предупредило, что такие санкции грозят дестабилизировать международные энергетические рынки. 22 октября Великобритания вывела из-под санкций две немецкие дочерние компании российской «Роснефти». 20 ноября королевство временно сняло ограничения с двух болгарских предприятий ЛУКОЙЛ.