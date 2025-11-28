ФСБ рассекретила документы о Тегеранской конференции

ФСБ опубликовала ранее засекреченные подробности подготовки встречи Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в Тегеране в 1943 году. Материалы посвящены тому, как чекисты организовывали охрану советской делегации в столице Ирана.

Рассекреченные документы показывают, что Иосиф Сталин рассматривал Тегеран как место для встречи лидеров Антигитлеровской коалиции еще в августе 1943 года. Окончательное решение о проведении конференции в иранской столице было принято 8 ноября 1943 года.

Для подготовки к встрече в Тегеран отправили группу высокопоставленных представителей советской госбезопасности. В состав делегации вошли заместитель наркома внутренних дел СССР генерал-полковник Аркадий Аполлонов, начальник 2-го управления НКГБ СССР Петр Федотов и заместитель начальника 6-го управления НКГБ СССР Дмитрий Шадрин. Для конспирации они использовали псевдонимы: господин Аполлонов представлялся Аркадьевым, господин Федотов — Ивановым, господин Шадрин — Сидоровым.

В докладной записке, датированной 3 октября 1943 года и подготовленной «Ивановым» и «Сидоровым», описывается состояние советского посольства в Тегеране, дается не очень высокая оценка работе местных силовиков. «Учитывая сомнительную способность тегеранской полиции управляться со своими обязанностями, представляется целесообразным подчинить ее действия... нашему руководству»,— указано в документе с грифом «Совершенно секретно».

ФСБ опубликовала документы к годовщине Тегеранской конференции. В ведомстве отмечают, что благодаря действиям органов советской госбезопасности и спецслужб союзников, встреча прошла без происшествий, а руководству Третьего рейха так и не удалось узнать дату и место проведения конференции до ее проведения.