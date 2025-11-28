Собянин: Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

Мэр столицы России Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника, которые летели к Москве. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, написал он в своем Telegram-канале.

Мэр не уточнил, где именно упали БПЛА, а также были ли последствия атаки. Сообщения он опубликовал с интервалом в 14 минут.

Работа столичных аэропортов не прерывалась, однако аэропорты Самары, Ульяновска, Пензы, Саратова и Волгограда ночью приостановили работу. В Росавиации сообщали, что меры нужны для обеспечения безопасности.