В Москве арестовали электромеханика РЖД по обвинению в терроризме

В Москве электромеханика Василия Шабанова, работающего в РЖД, обвинили в участии в террористической организации. Суд арестовал его до середины января 2026 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Василий Шабанов и его защитник против ареста не возражали, указано в материалах дела. Какой суд определял меру пресечения, не уточняется. Также не указано, на какую именно запрещенную организацию он работал.

Электромеханику 28 лет. Он уроженец Пермского края. Его имя внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.