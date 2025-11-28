Правительство обязало согласовывать с ФСБ участие иностранцев в научных проектах

Правительство РФ утвердило новые правила, согласно которым привлечение иностранных граждан и организаций к научной деятельности и экспериментальным разработкам потребует обязательного согласования с ФСБ. Постановление опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов.

Теперь сведения об иностранных участниках научных проектов, включая российские организации с иностранными учредителями, будут вноситься в единую государственную систему учета НИОКР. Минобрнауки обязано передавать эти данные в ФСБ в течение пяти дней после их регистрации.

Служба безопасности получит 60 дней на рассмотрение заявок и принятие решения о допуске или отказе в участии иностранных граждан в научных работах. Мера реализует подписанный в июне закон об усилении контроля за передачей научных разработок за рубеж.