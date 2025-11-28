Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS

Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS, сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш.

По его словам, рассматривается возможность «обычной рыночной сделки», при этом Будапешт готов рассмотреть возможность содействия в ее осуществлении. «Один из вариантов — это расширение роли MOL»,— сказал господин Гульяш (цитата по Vreme). Он добавил, что вывод NIS из-под российского контроля соответствует интересам компании.

Ранее венгерская сторона заявила о готовности помочь Сербии в обеспечении топливом. Министр иностранных дел Петер Сиярто подтвердил, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в 2,5 раза.

На прошлой неделе Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что крупнейший нефтедобытчик в ОАЭ ADNOC также ведет переговоры о покупке российской доли в NIS.

NIS — единственный в Сербии импортер нефти. «Газпром нефти» принадлежит 44,9% компании, «Газпрому» — 11,3%. Сама же Сербия владеет 29,87% NIS.