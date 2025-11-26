Суд: стройку в ярославской зоне ЮНЕСКО не нужно согласовывать с ИКОМОС

Арбитражный суд Ярославской области признал незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство гостиницы на Волжской набережной в Ярославле из-за отсутствия согласования с Международным советом по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волжская набережная в Ярославле

Фото: Зоя Голицына Волжская набережная в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд удовлетворил иск ООО «Интер-отель» к региональному министерству строительства и ЖКХ. В опубликованном решении суд привел подробную аргументацию. Строительство планируется в границах территории объекта Всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля», который в 2005 году включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Россия признает Конвенцию ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия». ЮНЕСКО рекомендует согласовывать крупные проекты на территории объектов с ИКОМОС.

Суд установил, что застройщик представил в министерство всю необходимую документацию. Единственным основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство явилась поступившая из Минкультуры России информация об отказе в согласовании проекта ИКОМОС. Организация указала в заключении, что «новое строительство окажет негативное влияние на выдающуюся универсальную ценность» объекта Всемирного наследия.

«Интер-отель» доработал документацию с учетом замечаний ИКОМОС и направил ее в Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО для дальнейшей передачи в ИКОМОС. Однако ответа по этому вопросу застройщик не получил. Суд пришел к выводу, что согласование с ИКОМОС и ЮНЕСКО не требуется.

«Суд приходит к выводу, что отсутствие согласования проекта строительства гостиничного комплекса ИКОМОС не могло являться основанием для отказа в выдаче оспариваемого разрешения на строительство, поскольку вопросы выдачи разрешений на строительство в Российской Федерации регламентируются градостроительным законодательством, при этом в статье 51 ГрК РФ установлен исчерпывающий перечень документов, которые должен представить застройщик»,— говорится в решнии Арбитражного суда Ярославской области.

Региональный минстрой должен выдать разрешение на строительство гостиницы в 10-дневный срок после вступления в силу решения суда.

Антон Голицын