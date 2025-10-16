Суд разрешил строительство отеля на Волжской набережной в Ярославле

Арбитражный суд Ярославской области обязал Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области выдать разрешение на строительство гостиницы в Ярославле по адресу Волжская набережная, в районе дома № 1. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Суд удовлетворил иск ООО «Интер-отель», которое на протяжении многих лет пытается построить отель на Волжской набережной между зданиями Митрополичьих палат и Ильинско-Тихоновской церкви. Иск был подан в 2024 году, после того как министерство отказалось выдать разрешение на строительство. Суд признал отказ незаконным и обязал орган власти в течение десяти календарных дней с даты вступления в силу решения суда выдать разрешение. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Первоначально договор об аренде земельного участка между департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области и ООО «Интер-отель» был заключен в 2007 году. Тогда здесь (в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО) планировалось строительство отеля сети Marriott. Инвестсоглашение об этом с «Интер-отелем» подписал губернатор Анатолий Лисицын, вскоре покинувший этот пост. Строительство гостиницы планировалось завершить к 1000-летию Ярославля, инвестиции должны были составить 690 млн руб. Однако строительство так и не началось.

В 2012 году «Интер-отель» обратился за разрешением на строительство объекта в департамент архитектуры и развития территорий города мэрии Ярославля (тогда мэром был Евгений Урлашов). Департамент отказал компании из-за несоответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка. Арендатор оспорил отказ в арбитражном суде Ярославской области, но проиграл. Суд в решении 2014 года указал, что спроектированное на тот момент здание «чужеродно для исторического центра города и выбивается из сформировавшейся в 17-19 веках городской застройки».

В 2017 году правительство Ярославской области (тогда и.о. губернатора был Дмитрий Миронов) вновь заключило соглашение с ООО «Интер-отель» о строительстве пятизвездочной гостиницы на Волжской набережной. Власти показывали новый эскиз будущего отеля. Участок был предоставлен сроком на пять лет. Но строительные работы так и не начались. В апреле 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что строительство отеля все же начнется. На тот момент стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд руб. Губернатор рассказал, что проект согласован с Министерством культуры РФ, все ранее существовавшие замечания устранены.

Решение арбитражного суда принято 2 октября 2025 года. Пока оно не вступило в законную силу.

Антон Голицын