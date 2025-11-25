Главные новости Черноземья за 25 ноября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

«Агроэко» решила не ограничивать себя свиньями и заняться молочным животноводством. Группа компаний собирается за 6 млрд построить комплекс на 3,6 тыс. фуражных коров в Верхнемамонском районе своей родной Воронежской области.

Здесь не будет город-сад. Как выяснила контрольно-счетная палата, в Воронеже засохли почти все молодые деревья и кусты. Оказалось, что сотрудники комбинатов благоустройства не умеют ни посадить дерево, ни ухаживать за ним.

Русской выхухоли станет просторнее: премьер Михаил Мишустин распорядился добавить Хоперскому заповеднику еще 466 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, Благовещенский собор

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, Благовещенский собор

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Курской области рассчитывают получить федеральные деньги на реконструкцию второй очереди аэропорта и надеются осуществить задуманное в ближайшие три года. Но когда оттуда снова начнут взлетать самолеты, предсказать не может никто.

В сельском хозяйстве Орловской области объявили режим ЧС из-за слишком дождливой осени: погода мешает убрать поздние культуры — кукурузу на зерно, сою, подсолнечник, сахарную свеклу. Теперь застраховавшие свой урожай аграрии смогут рассчитывать на выплаты.

Сразу три белгородских университета — национальный исследовательский, технологический и аграрный, — а также Воронежский госуниверситет получат гранты в рамках программы «Приоритет-2030».

Глав бывших Краснинского (Сергея Полякова), Добринского (Александра Пасынкова), Хлевенского (Александра Плотникова) и Лебедянского (Алексея Телкова) районов Липецкой области переизбрали главами одноименных округов.

Тамбовская область — самая перспективная в Черноземье с точки зрения трудоустройства. По крайней мере, так считают авторы рейтинга hh.ru.

Юрий Голубь