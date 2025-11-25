Площадь Хоперского заповедника в Воронежской области увеличат на 466 га

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился передать 465,9 га в Новохоперском лесничестве Воронежской области Хоперскому заповеднику. Эти земли войдут в категорию особо охраняемых территорий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ

В июле 2022 года правительство РФ увеличило территорию заповедника на 580 га. Уточнялось, что решение направлено на усиление охраны природных территорий, а также обитающих там животных и птиц.

Хоперский заповедник был основан в 1935 году. По собственным данным, он занимает 16,7 тыс. га в Новохоперском, Поворинском и Грибановском районах Воронежской области. Около 80% площади заповедника покрыто лесами. Также на территории расположено более 400 озер и стариц, в паводок затапливается 80% земель. В заповеднике обитают лоси, косули, пятнистые олени, кабаны, волки, лисицы, барсуки, лесные куницы, а также 236 видов птиц. 23 из них внесены в Красную книгу РФ. Например, орлан-белохвост, сапсан, скопа, беркут, могильник, дрофа и стрепет. Символ заповедника — русская выхухоль, которая обитает в нем и также является представителем Красной книги России.

Хоперский государственный природный заповедник основан в 1935 году. Это территория восточной части Воронежской области в пределах трех административных районов: Новохоперского, Поворинского и Грибановского. Вход на экотропу находится на территории поселка Варварино Новохоперского района. Общая площадь заповедника — 161,8 кв. км, ширина — от 1,5 до 9 км, протяженность — 50 км вдоль реки Хопер с север на юг. В Варварино находится и Музей природы заповедника. Экспозиция Музея природы знакомит гостей с обитателями фауны заповедника и средой их обитания. Около 80% площади заповедника покрыто лесами. Среди них преобладают пойменные, нагорные дубравы 80-100 лет и черноольшаники 70-90 лет. Есть степи и луга. Одно из самых красивых озер Хоперского заповедника — озеро Большое Голое, первый объект на экотропе. Видовой состав флоры насчитывает около 1,2 тыс. видов высших растений. Заповедник относят к одному из самых «зеленых» заповедников на равнинах Восточной Европы. В России существует 600 видов птиц, 236 из которых можно встретить в Хоперском заповеднике и его окрестностях. 23 вида внесено в Красную книгу РФ. Фауна здесь тоже разнообразна: здесь обитают лось, косуля, акклиматизированный пятнистый олень, кабан, волк, лисица, барсук, лесная куница. Туристам они показываются редко, однако их регулярно фиксируют фотоловушки. Символ заповедника и его экотропы — русская выхухоль, особо охраняемый обитатель заповедника, занесенный в Красную книгу РФ. Идея проекта «Самый русский зверь» — показать роль выхухоли в природе и жизни человека. "Выхухоль — это невидимый индикатор благополучия социоэкосистемы",— отмечают в заповеднике. Длина экотропы — примерно 5 км. Она проходит по лесу и вдоль водоемов, включает переходы через несколько мостов. Тропа оборудована указателями и справочными стендами. По пути следования можно встретить растения, о которых идет речь на стендах, например, бешеный огурец. Хопер — большая река в Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях России, крупнейший левый приток Дона и второй по длине после Северского Донца. Природа Прихоперья имеет всемирную важность. В частности, здесь расположены четыре ключевых орнитологических территории международного значения. В Хопре водится много видов рыб: судак, ерш, язь, чехонь, сом, щука, окунь, лещ, карась, жерех, голавль, плотва, густера, уклейка, елец, калинка, белоглазка, подуст и другие. Прогулка по экотропе обойдется в 400 руб. с человека, посещение Музея природы — 100 руб. с человека. Для бесплатных прогулок доступны также территории лесхоза. Есть возможность забронировать жилье в шаговой доступности от экотропы. В будние дни на экотропе можно прокатиться на ручном пароме. Самый красивый вид на Хопер и территорию заповедника открывается из села Алферовка Новохоперского района. 