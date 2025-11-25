Площадь Хоперского заповедника в Воронежской области увеличат на 466 га
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился передать 465,9 га в Новохоперском лесничестве Воронежской области Хоперскому заповеднику. Эти земли войдут в категорию особо охраняемых территорий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.
Фигурка символа Хоперского заповедника — русской выхухоли
Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ
В июле 2022 года правительство РФ увеличило территорию заповедника на 580 га. Уточнялось, что решение направлено на усиление охраны природных территорий, а также обитающих там животных и птиц.
Хоперский заповедник был основан в 1935 году. По собственным данным, он занимает 16,7 тыс. га в Новохоперском, Поворинском и Грибановском районах Воронежской области. Около 80% площади заповедника покрыто лесами. Также на территории расположено более 400 озер и стариц, в паводок затапливается 80% земель. В заповеднике обитают лоси, косули, пятнистые олени, кабаны, волки, лисицы, барсуки, лесные куницы, а также 236 видов птиц. 23 из них внесены в Красную книгу РФ. Например, орлан-белохвост, сапсан, скопа, беркут, могильник, дрофа и стрепет. Символ заповедника — русская выхухоль, которая обитает в нем и также является представителем Красной книги России.