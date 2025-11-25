Один воронежский и три белгородских вуза вошли в программу «Приоритет-2030»

Воронежский государственный университет, Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина получат до 300 млн руб. государственных грантов в рамках программы поддержки университетов «Приоритет-2030». Копия рейтинга участников грантовой программы на 2026 год есть у «Ъ-Черноземье».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Главный корпус Воронежского государственного университета

Всего в программу вошли 106 российских вузов, первые 13 из них получат по 830 млн руб.

В прошлый раз победителями от Черноземья стали те же университеты. На 2025 год для каждого из них была предусмотрена поддержка «до 400 млн руб.».

«Приоритет-2030» — крупнейшая в России госпрограмма поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ежегодно между участниками распределяются гранты на общую сумму около 30 млрд руб. Вузы могут участвовать в программе вне зависимости от формы собственности, ведомственной принадлежности или местоположения. Университеты представляют экспертному совету свои программы развития. Совет формирует группы вузов, каждая из которых получает фиксированную сумму. Сначала целью программы было формирование в регионах к 2030 году более 100 прогрессивных университетов, каждый из которых стал бы центром научно-технологического и социально-экономического развития. За четыре года гранты на общую сумму 113,4 млрд руб. получили 142 высших учебных заведения. С 2025 года основной задачей программы стало обеспечение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития России и ее технологического лидерства. В 2024 году Владимир Путин поручил продлить финансирование программы до 2030 года.

Юрий Голубь