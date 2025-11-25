Режим ЧС ввели в сельском хозяйстве Орловской области

С 24 ноября в агропромышленном комплексе Орловской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства, не уточняя сроки действия специального режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Режим ЧС введен из-за длительных дождей и ливней в октябре—ноябре, которые привели к переувлажнению почвы во время уборочной кампании. Последствия для почвы в департаменте относят к опасному агрометеорологическому явлению.

В других регионах Черноземья не сообщали о подобных решениях.

В июле в двух районах Воронежской области вводили режим ЧС из-за сильного града, урагана и шквалистого ветра, которые привели к гибели части урожая. За неделю до этого в регионе сняли аналогичные ограничения из-за майских заморозков.

Подробнее о последствиях майских заморозков для сельского хозяйства макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова