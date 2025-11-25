«Агроэко» готовится запустить молочный комплекс за 6 млрд в Воронежской области

Специализирующаяся на свиноводстве группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях) до конца 2025 года планирует пустить в Верхнемамонском районе Воронежской области проект в новой для себя отрасли — молочный комплекс мощностью производства 40 тыс. т молока в год, объем инвестиций в проект составляет 6 млрд руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Агроэко» готовится запустить в Воронежской области производство молока за 6 млрд Фото: пресс-служба ГК «Агроэко» Проект реализуется в рамках первого в регионе соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Фото: пресс-служба ГК «Агроэко» В структуре ГК уже работает молочно-товарная ферма на 720 фуражных коров в селе Нижний Мамон того же района Воронежской области. Фото: пресс-служба ГК «Агроэко»

Молочный комплекс в Нижнемамонском 1-м сельском поселении Верхнемамонского района рассчитан на содержание 3,6 тыс. фуражных коров при общем поголовье около 8 тыс. голов. В сутки планируется производить около 110 т молока. Предприятие будет оснащено двумя доильными залами: «Карусель» и «Параллель». «Строительство завершено на 90%, объект должны сдать в эксплуатацию до конца 2025 года»,— сообщили в компании.

Новая ферма может стать одной из крупнейших в Воронежской области и в России. Проект реализуется в рамках первого в регионе соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Проект был анонсирован в октябре 2023 года, тогда объем инвестиций оценивался в 5 млрд руб., при плане выпуска 32 тыс. т молока в год от того же числа фуражных коров — 3,6 тыс. голов. Затем в ходе реализации инвестпроекта его основные параметры менялись в сторону увеличения. В структуре ГК уже работает молочно-товарная ферма на 720 фуражных коров в селе Нижний Мамон того же района Воронежской области.

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг включает 50 свиноводческих площадок, четыре комбикормовых завода, две селекционно-генетические площадки, мясоперерабатывающее предприятие и молочно-товарный комплекс. В ГК работают свыше 9 тыс. человек. Общий земельный банк «Агроэко» превышает 124,5 тыс. га. С 2011-го по 2024 год общий объем инвестиций в развитие группы составил 81,7 млрд руб. Головное юрлицо холдинга ООО «ГК „Агроэко”», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором выступает Елена Кочура. 77% ООО принадлежат господину Маслову, 23% — зарегистрированной на Кипре офшорной фирме Agroeco Group Vrn Ltd. Консолидированные финансовые показатели по группе компаний «Агроэко» не раскрывает.

Сергей Калашников