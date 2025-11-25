В Воронеже засохло большинство купленных для озеленения саженцев

Большая часть из 150 деревьев и 9 тыс. кустов, купленных за 4,7 млн руб. комбинатами благоустройства Левобережного, Ленинского и Железнодорожного районов Воронежа, засохла из-за ошибок при посадке и неправильного ухода. Бюджет понес ущерб в 3 млн руб. Это следует из отчета городской контрольно-счетной палаты на совместном заседании комиссий гордумы.

Так, проверка показала, что в Железнодорожном районе из 120 деревьев погибли 94, а из 7 тыс. кустов — почти все. Одновременно в Коминтерновском, Центральном и Советском районах были завышены объемы работ по содержанию озелененных территорий. Из-за этого комбинаты благоустройства получили необоснованную субсидию в 2,1 млн руб.

Убытки городской казне причинило и озеленение обочин всех новых дорог на улицах Шишкова – Тимирязева, Загоровского, Урывского, Тобольской. Подрядчик, строящий Остужевскую развязку, отчитался, что заменил саженцы, но специалисты КСП изменений не увидели.

КСП направила материалы в прокуратуру.

Летом КСП нашла нарушения концессионного соглашения о платных парковках.

Юрий Голубь