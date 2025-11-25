Пять регионов Черноземья вошли в топ-20 по перспективности трудоустройства

По итогам третьего квартала 2025 года пять областей Черноземья вошли в топ-20 регионов, самых перспективных для трудоустройства этой зимой, следует из рейтинга hh.ru.

Тамбовская область заняла пятое место, поднявшись сразу на 13 пунктов по сравнению со вторым кварталом этого года. Регион отличает выгодное для соискателей соотношение доходов и расходов: медианная зарплата равна 72,4 тыс. руб. Она в несколько раз превышает прожиточный минимум — 14,7 тыс. руб. Низкий уровень безработицы, который составляет 1,7%, и тот факт, что подавляющее большинство жителей (91,6%) предпочитают строить карьеру в Тамбовской области, подчеркивают высокую привлекательность и стабильность региона.

Липецкая область сохранила лидерские позиции по сравнению с прошлым кварталом и заняла восьмое место, демонстрируя устойчивость и сбалансированность рынка труда, в чем можно убедиться по ключевым показателям: медианная предлагаемая зарплата составляет 72,3 тыс. руб., уровень безработицы — 1,6%. Как и другие лидеры, область отличается низкой «миграционной активностью» соискателей: 92,1% жителей ищут работу внутри региона.

Девятую строчку рейтинга заняла Белгородская область. Показатели региона выглядят следующим образом: медианная предлагаемая зарплата — 73,9 тыс. руб., уровень безработицы — 1,6%, а доля соискателей, которые ищут работу в своём регионе, — 90,2%.

Воронежская область находится на 11 месте. Здесь доля соискателей, ориентированных на трудоустройство в своем регионе, равна 93,5% — это самый высокий показатель в Черноземье. Медианная зарплата составляет 75,4 тыс. руб., а безработица — 2,1%.

Курская область заняла 17 строчку. Медианная зарплата равна 70,4 тыс. руб., уровень безработицы — 1,5%, а доля соискателей, предпочитающих работу в своём регионе, — 91,7%.

Значительно отстает Орловская область, которая в общероссийском рейтинге занимает лишь 46 место. Доля локальных соискателей составляет 91,3%, уровень безработицы — 1,8%, а медианная зарплата — 70,4 тыс. руб.

Методология исследования учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона.

Как сообщал hh.ru в середине ноября, предлагаемая медианная зарплата в Воронежской области превысила ожидаемую на 11%.

Мария Свиридова