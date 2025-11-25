Четырех липецких глав районов переизбрали главами округов

Глав бывших Краснинского (Сергея Полякова), Добринского (Александра Пасынкова), Хлевенского (Александра Плотникова) и Лебедянского (Алексея Телкова) районов Липецкой области переизбрали главами одноименных округов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В феврале депутаты липецкого облсовета большинством голосов одобрили законопроекты о преобразовании 12 районов региона в муниципальные округа. Изменения затронули Грязинский, Данковский, Добринский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Краснинский, Лебедянский, Тербунский, Усманский, Чаплыгинский и Хлевенский районы.

При этом администрации сельских поселений преобразуются в территориальные отделы в структуре администраций муниципальных округов. Отделы расположены по тем же адресам. Предполагается, что жители смогут обратиться к специалистам, не выезжая в администрацию округа. Переходный период длиной в год начался 1 апреля.

В 2023 году в муниципальные округа были преобразованы Липецкий, Воловский, Добровский, Измалковский и Становлянский районы Липецкой области.

Подробнее о реформе местного самоуправления — в публикации «Ъ».

Юрий Голубь